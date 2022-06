Continua l’avventura di Lorenzo Sonego a Wimbledon. L’azzurro batte il francese Gaston 7-6 6-4 6-4 e vola al terzo turno, secondo italiano a farlo in questa edizione dei Championships dopo Sinner. Orfana di Berrettini, la spedizione azzurra si sta facendo valere tra gli uomini, mentre nessun’altra nostra rappresentante femminile è sopravvissuta al secondo match sull’erba londinese. Ora per Sonego si profila all’orizzonte un match da sogni: contro Nadal sul centrale.



LA PARTITA - Torinese e torinista, il tennista vanta anche trascorsi nelle trafile giovanili dei granata, poi però ha prevalso la pallina al pallone e i risultati stanno arrivando. Sonego ha battuto Hugo Gaston con il suo solito tennis fatto di grinta, grandi corse e un atteggiamento sempre propositivo. L’italiano ha gestito il match dall’inizio alla fine e ha saputo fronteggiare il gioco del francese fatto di smorzate e cambi di ritmo. Il primo set è il più combattuto e il torinese lo fa suo al tie-break dopo un’ora e 6 minuti. Nelle altre due partite Sonego breakka subito, al terzo gioco e al primo, e senza grossi patemi porta a casa il risultato con un doppio 6-4.



RIVALE - Ora si aprono per lui le porte di una sfida affascinante ed impegnativa. Se infatti Rafa Nadal, come previsto, riuscirà a sbarazzarsi del lituano Ricardas Berankis (106esimo nel ranking), incrocerà la sua strada con quella di Sonego, sul campo centrale di Wimbledon.