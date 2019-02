"Fashion Week 2019": questa è stata la settimana della moda a Milano. Dove in passerella ha sfilato in nerazzurro la modella Winnie Harlow, che ha indossato una maglia "mashup" creata dalla Nike per celebrare i 20 anni di partnership con l'Inter. Che, secondo alcune indiscrezioni non conferemate, potrebbe utilizzarla nel derby con il Milan del prossimo 17 marzo a San Siro. Scoprila nella GALLERY.