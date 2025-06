Wirtz al Liverpool e una commissione di 10 milioni per i genitori: la curiosità

Getty Images

20 giugno potremmo avere già il trasferimento più costoso di tutta la sessione di mercato estiva, al mondo. Anzi, è probabile: perché; bonus inclusi. Sicuramente è l'investimento più alto in tutta la storia dei Reds. Un affare che fa ricca anche la famiglia del trequartista classe 2003, perché- Una cifra importante considerando che a incassarla non è un'agenzia di procura ma due genitori che hanno deciso di gestire nel migliore dei modi gli interessi del figlio. E chi meglio di loro…, discutendo della cifra del cartellino, di ingaggio, bonus e altri aspetti contrattuali. E alla fine - dopo aver parlato anche con Florian - hanno deciso di stringere la mano ai Reds, che piazzano uno dei colpi più importanti della loro estate.

- Un mercato da protagonista per il Liverpool, che dopo aver già chiuso per(al costo di 35 milioni di euro) hanno annunciato l'arrivo di Wirtz per 150 e stanno sistemando gli ultimi dettagli anche per l'acquisto didal Bournemouth; in attesa di abbracciare il portiere georgiano, già bloccato l'estate scorsa per 30 milioni. In uscita occhio a, che potrebbe tornare in Serie A con il Napoli interessato. Per sostituire Wirtz, invece, il Bayer Leverkusen sta pensando al brasilianoprotagonista di un'ottima stagione con il Betis Siviglia.