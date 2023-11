Florian Wirtz è finito nel mirino delle big d'Europa dopo l'ottimo avvio da parte del Bayer Leverkusen. Tre le reti messe a segno, ma fino ad ora il 20enne tedesco ha dato un gran contributo, motivo per il quale Manchester City, Bayern Monaco e Chelsea si sono già messe in fila per il giovane talento. Non solo, nelle ultime ore anche il Liverpool ha sondato il terreno per capire la valutazione, al momento intorno agli 80 milioni di euro. Lo riporta il Daily Star.