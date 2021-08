che vince ancora.squadra polacca che è già alla seconda giornata di campionato. La gara si mette subito in salita per gli azzurri con Rrahmani che al sesto minuto di gioco commette un errore clamoroso regalando palla agli avversari eRitmi non troppo alti, Spalletti dalla sua ha più di metà squadra fuori tra infortuni, affaticamenti e recuperi post Nazionali ancora non completati. Alla mezz'ora Elmas guadagna un calcio di rigore che però Politano fallisce. Lo stessocon una serpentina importante partendo dalla destra e incrociando il mancino sul primo palo. A cinque minuti dalla fine è ancora(dopo la terza rete messa a segno contro il Bayern Monaco) a timbrare il cartellino.Domani si parte direzione Castel di Sangro, ci sarà un secondo ritiro da affrontare.(4-3-3): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdioui, Skvarka; Yeboah, Brown-Forbes, Mlynski.(4-3-3): Ospina (43’ s.t. Idasiak); Malcuit (25’ s.t. Zanoli), Rrahmani, Koulibaly (25’ s.t. Manolas), Mario Rui (25’ s.t.Costa) ; Elmas, Lobotka, Zielinsk (25’ s.t. Gaetano)i; Machach, Politano (25’ s.t. D’Agostino), Zedadka. All. Spalletti.: 6' p.t. Brown-Forbes (C), 22’ s.t. Politano (N), 40’ s.t. Machach (N): Ammonizioni: 11’ s.t. Mario Rui (N), 19’ s.t. Koulibaly (N), 37’ s.t. Manolas (N).