Seconda amichevole internazionale precampionato per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria per 0-3 contro il Bayern Monaco. Protagonista assoluto Victor Osimhen con la sua doppietta. Il nigeriano oggi non ci sarà, il Napoli deciderà di tenerlo a riposo per evitare affaticamenti.



Alle 18 gli azzurri scenderanno in campo contro il Wisla Cracovia presso l'Henryk Reyman Stadium di Cracovia, gara nata per celebrare il 115esimo anniversario della fondazione del club polacco. Potrete seguire Wisla Cracovia-Napoli grazie alla diretta testuale di Calciomercato.com, altrimenti in tv su Sky Sport, canale 251 di Sky in pay per view al prezzo di €9,99.