Axel Witsel torna in Europa. Il centrocampista belga, 29 anni ex Benfica, è atteso oggi in Germania per effettuare le visite mediche e firmare un contratto col Borussia Dortmund. Il club tedesco versa 20 milioni di euro nelle casse del Tianjin Quanjan, che a gennaio 2017 lo aveva acquistato per la stessa cifra dallo Zenit San Pietroburgo. Witsel, trattato anni fa prima dal Milan e poi dalla Juve senza mai arrivare in Italia, ha accettato di ridursi l'ingaggio rispetto ai 18 milioni di euro all'anno che percepisce in Cina.