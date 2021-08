Non c’è solo la Juventus: anche la Roma apre un sondaggio per l’eventuale acquisto di Axel Witsel. Secondo il Messaggero i bianconeri hanno fatto più di un sondaggio e potrebbero sostituire Mckennie in caso di cessione dell’americano. Pinto, che è da ieri a Milano, ha chiesto informazioni sul belga. Il contratto col Dortmund è in scadenza nel 2022. Il problema è l’ingaggio: percepisce 7 milioni ma lo si può aggirare grazie al Decreto Crescita. Si attendono ulteriori novità ma Pinto è al lavoro per ridurre il monte ingaggi e regalare un centrocampista a Mourinho.