Il centrocampista del Wolfsberger, Michael Liendl presenta in conferenza stampa la sfida di Europa League con la Roma: "È bellissimo giocare in casa domani, ma avremmo preferito giocare nel nostro stadio. Dobbiamo accettarlo, per me è un vantaggio perché potranno venire tutti i miei amici e familiari. La Roma ha un grande nome, ma faremo il meglio per vincere. Abbiamo già dimostrato di saper giocare e vincere, dopo Gladbach è cresciuta l'autostima: possiamo vincere. C'è differenza tra giocare nel nostro stadio e stare qui a Graz, qui è tutto più grande, ma non inciderà sulla prestazione".