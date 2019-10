Wolfsberger-Roma 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 28′ Spinazzola, 6′st Liendl

Assist: 28’ Pastore



Ammoniti: 18′ Sollbauer, 32′ Cristante, 11′st Zaniolo, 22′st Diawara



Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl (41’st Schmerbock); Weissman (36′st Schmidt), Niangbo. All. Struber.



Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio (C), Spinazzola (36’st Kolarov); Diawara, Cristante (38’st Veretout); Zaniolo, Pastore (31′st Antonucci), Kluivert; Kalinic. All.: Fonseca.



Arbitro: Tiago Martins