Dopo due ottime annate alla Fiorentina e una così così al Milan, - con in mezzo la "cacciata" dalla nazionale croata durante i mondiali del 2018 - Nikola Kalinic ha cercato, senza fortuna, di riscattarsi in Liga con l’Atletico Madrid nella passata stagione. Nemmeno in Spagna ha avuto fortuna e adesso l’attaccante ci riprova con la Roma. Per il momento ha avuto poche chance di mettersi in mostra, visto che tra coppa e campionato ha giocato appena 30 minuti. Ma domani potrebbe arrivare la sua grande occasione nella sfida di Europa League contro il Wolfsberger, nella quale dovrebbe partire titolare al posto di Edin Dzeko: l’ultimo gol di Kalinic risale al 16 gennaio del 2019, ma domani sera il croato può ritrovare il feeling con il gol dopo quasi nove mesi. Una sua marcatura viaggia a 2,40, una delle quote più probabili. Si sale invece a 5,50, riferisce Agipronews, nel caso fosse lui ad aprire le marcature, mentre è a 8,00 la sua doppietta.