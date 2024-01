Wolfsburg-Colonia, l’assistente in ospedale dopo una pallontata: sostituito da uno spettatore

Durante la partita tra Wolfsburg e Colonia, finita 1-1, l’assistente di gara Thorben Siewer è stato colpito da una forte pallonata ed è stato portato in ospedale per accertamenti. La partita, in quel momento sullo 0-0 - scrive sportface.it - è stata interrotta per diversi minuti finché non è stata trovata la soluzione. Sugli spalti dello stadio c’era infatti Tobias Krull, portiere di una squadra locale di sesta divisione, ma in possesso anche della qualifica di arbitro. Quest’ultimo si è offerto volontario (dopo l’annuncio dello speaker) e ha permesso ai protagonisti di tornare in campo. Krull ha così indossato le vesti di quarto ufficiale, mentre il quarto uomo precedentemente designato ha sostituito il guardialinee infortunato.