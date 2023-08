Rogerio a soli 8 giorni dal suo trasferimento ufficiale al Wolfsburg ha già fatto il suo esordio da titolare in gare ufficiali ottenendo una vittoria nel 1° turno di DFB-Pokal contro il Makkabi Berlin. Queste le sue parole a fine gara.

“Sono molto felice di essere sceso in campo per la prima volta con il Wolfsburg a soli pochi giorni dal mio arrivo. Sono entusiasta di essere qui, mi sento molto bene nel gruppo, siamo molto competitivi. Puntiamo molto in alto in questa stagione e questo mi rende soddisfato.