L'allenatore portoghese del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno del play-off di Europa League: "Questa è un'altra gara rispetto all'andata, dobbiamo affrontarla con molta concentrazione e per quel che mi riguarda si parte da zero a zero. I miei calciatori sanno benissimo cosa fare e sanno bene tanto i punti di forza quanto le debolezza del Torino, dobbiamo fare quello che abbiamo preparato e giocare come sappiamo. Contro il Sassuolo il Torino ha dimostrato di essere un'ottima squadra, con un con grande allenatore. Non so come loro approcceranno la gara, posso dolo dire quello che faremo noi: vogliamo vincere e giocheremo per questo. Le critiche ricevute dopo i tre pareggi nelle prime tre gare di Premier League? Tutti dobbiamo migliorare, ma ora dobbiamo solo pensare a giocare al calcio e alla sfida di Europa League. Giochiamo in casa e vogliamo far bene contro un avversario molto difficile da affrontare".