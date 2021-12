Il Wolverhampton è alla ricerca di un attaccante per il mercato invernale e lo avrebbe trovato in Gaetan Laborde del Rennes. Il 27enne attaccante francese è arrivato questa estate per un 15 milioni di euro dal Montpellier e in questa stagione ha realizzato 14 gol in 21 presenze con la maglia dei rossoneri francesi che gli sono valsi le attenzioni dei Wolves, secondo Transfert Tavern.