Wolverhampton-Torino 2-1



Rui Patricio 5,5: bravo nel bloccare a terra il colpo di testa di Zaza nel primo tempo. Viene poi anticipato da Belotti in occasione del gol del Torino.



Vallejo 5,5: appare in difficoltà contro Belotti e spesso perde i duelli con il centravanti del Torino. Fra i tre difensori centrali schierati dal primo minuto da Espirito Santo è quello che questa sera convince di meno.



Coady 6,5: comanda la difesa del Wolverhampton con maestria e sicurezza. Coady è un autentico muro che gli attaccanti del Torino non riescono praticamente mai a superare.



Boly 6,5: fa valore il suo fisico imponente e vince tutti i duelli con Zaza. Gioca una buona prestazione e livello difensivo e cerca di far valere le sue qualità anche nei calci piazzati in fase offensiva per il Wolverhampton.



Traoré 7: è una costante spina nel fianco nella difesa del Torino. Le sue accelerazioni e la sua tecnica mettono in difficoltà i granata e, non a caso, è lui a fornire a Jimenez l’assist per il gol che permette al Wolverhampton di passare in vantaggio.



Dendoncker 6,5: il suo gol, arrivato appena un minuto dopo quello dell’1-1 di Belotti, è fondamentale perché spegne le speranze del Torino di compiere la rimonta. In mezzo al campo è sempre al posto giusto.



Saiss 6: la sua presenza davanti alla difesa è fondamentale per dare equilibrio al Wolverhampton. Il Torino fatica a trovare spazi per vie centrali anche per merito suo.



Joao Moutinho 6: si vede poco in fase offensiva e in quella di impostazione, limitandosi più che altro alla fase difensiva. Da mediano è sempre nel posto giusto al momento giusto e le sue qualità tecniche le mostra nei calci piazzati.



(dal 45’ s.t. Neves: sv)



Jonny 5,5: se sulla fascia destra Traoré crea continui pericoli alla difesa granata, su quella sinistra Jonny non riesce a dare lo stesso contributo. De Silvestri lo contiene bene e lo spagnolo non incide.



Jimenez 7: porta in vantaggio il Wolverhampton con un gol quasi impossibile dimostrando ancora una volta di essere un attaccante di grande qualità. La sua è una rete pesantissima nell’economia della partita.



(dal 47’ s.t. Neto: sv)



Diogo Jota 7: il gol del 2-1 del Wolverhampton è tutto merito suo. Riesce a vincere un contrasto in mezzo a due avversari, entra poi in area con grande qualità prima di andare alla conclusioni. I tifosi di casa gli dedicano diversi cori, tutti meritati.



(dal 36’ s.t. Cutrone: sv)



All. Espirito Santo 6,5: il suo Wolverhampton è bravo a difendersi con ordine e senza affanno quando il Torino attacca. Con il passare dei minuti la sua squadra inizia a giocare un buon calcio e a battere di nuovo il Torino.