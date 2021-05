Questo mercoledì Bruno Lage scoprirà se potrà diventare il nuovo allenatore del Wolverhampton al posto di Nuno Espirito Santo. Per quel giorno è infatti fissata un’udienza in tribunale che dovrà stabilire se l’ex Benfica compie i requisiti, stabiliti con la Brexit, per entrare in Inghilterra come lavoratore straniero: aver allenato per gli ultimi due anni consecutivamente, o per tre degli ultimi cinque anni in una “top league”. Il portoghese è senza squadra da quasi un anno, ma i Wolves sono fiduciosi che gli verrà concesso il permesso di soggiorno. Lo riporta il Daily Mail.