Il Wolverhampton sta cercando un difensore centrale in queste ultime ore di mercato. L'obiettivo principale è Sven Botman del Lille, su cui però c'è l'interesse anche di Siviglia e Atalanta. Secondo Sky Sports UK, i Wolves ci stanno provando per Caleta-Car del Marsiglia, ma il ragazzo vuole continuare a giocare in Francia per un'altra stagione. Tosin Adarabioyo del Fulham, centrale classe '97 ex Manchester City, è l'altra opzione.