Secondo quanto riportato da Sport, l'agente di Rafa Mir avrebbe offerto il suo assistito al Barcellona. Impegnato con la Spagna alle Olimpiadi, l'attaccante non ha dato il contributo sperato dal Wolverhampton il giorno del suo acquisto e vorrebbe tornare in Liga dopo il prestito all'Hesca dell'ultima stagione, nella quale ha segnato 13 gol. I wolves sono aperti ad una cessione, e dato il contratto in scadenza nel 2022, il giocatore potrebbe rappresentare un buon affare per molti club. Al momento infatti i catalani devono cedere Manaj e Braithwaite prima di acquistare altri attaccanti.