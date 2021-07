Cessione in vista in casa Wolverhampton. Secondo Football Insider infatti Ruben Vinagre sarebbe in procinto di diventare un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Il 22enne lascerebbe quindi l'Inghilterra dopo 4 stagioni per una cifra di 8,6 milioni di sterline. I campioni di Portogallo battono così la concorrenza del Benfica.