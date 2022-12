Il Wolverhampton valuta le alternative per rinforzare l'attacco. Un nome che può far comodo alla squadra di Lopetegui per il reparto avanzato è quello di Matheus Cunha dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, il giocatore, che con i Colchoneros ha trovato poco spazio, è vicino al passaggio ai Wolves.