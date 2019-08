Senza il ribelle Nkoulou e l'infortunato Ansaldi, ma con la coppia offensiva Belotti-Zaza per crederci e provare a ribaltare il 2-3 casalingo della scorsa settimana. Il Torino si gioca tutto stasera al Mulineux di Wolverhampton per provare a conquistare il pass per la fase a gironi di Europa League ed essere protagonista nel sorteggio di domani. Contro un avversario che non perde in casa dallo scorso gennaio e che ha segnato 17 gol nei 5 precedenti match europei, i granata tornano ad affidarsi a Rincon in mezzo al campo con Meité e Berenguer, mentre davanti a Sirigu sono confermati Izzo, Bremer e Bonifazi. Aina torna a sinistra e avrà il compito di disinnescare il temibilissimo Traoré, che all'andata ha fatto sfracelli.





Europa League, ritorno dei playoff





ore 20.45 WOLVERHAMPTON-TORINO





Le probabili formazioni



WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez. All. Espirito Santo



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer, Aina; Belotti, Zaza. All. Mazzarri.



Arbitro: Gil Manzano



Diretta tv: Sky Sport Uno e Tv8.