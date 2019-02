Barbara Bonansea, stella della Juventus Women, ha parlato in un'intervista a JTv: "Scudetto? Ogni tanto ci ripenso, sorrido e spero di ripetere quele emozioni con le nuove compagne. Differenze rispetto allo scorso anno? C'è più consapevolezza, riconfermarsi è molto difficile, quando vinci l'anno successivo chi gioca contro di te da sempre il massimo. Già l'anno scorso davano l'anima, quest'anno ancor di più. Stiamo andando bene, qualche passo falso, ma ci sta perché non si può vincere sempre. Ci siamo integrate, siamo un bel gruppo. Nuove? Ottime calciatrice, compagne e persone: il gruppo c'è, sono ottimi acquisti. Siamo bravissime in difesa, ma in attacco un po' meno letali, dobbiamo migliorare: concretizziamo meno di quanto creiamo.Il Milan ci ha battute, ma fu una partita strana all’andata. Faremo in modo che quanto accaduto non si ripeta. Ma noi saremo pronte e convinte per ribaltare questo risultato. Cosa non deve mancare? La concentrazione, si inizia ad essere stanchi e abbiamo iniziato presto. Può giocare brutti scherzi. Ogni partita vale 3 punti, dobbiamo saperlo e se ci riusciamo ne vedremo delle belle. Anche in Coppa Italia, prima il Tavagnacco e poi il Milan, se tutto va come deve andare. Obiettivo? Fare meglio dell'anno scorso. Il sogno? Mondiale e Champions League".