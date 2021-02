La Juventus Women fornisce tantissime giocatrici alle nazionali, a partire dall'Italia del c.t. Bertolini, che ha convocato 9 bianconere (​Boattin, Bonansea, Caruso, Cernoia, Gama, Girelli, Giuliani, Rosucci e Salvai) per la sfida a Israele del 24 febbraio, decisiva per la qualificazione agli Europei femminili. Sommando tutte le convocate, giovanili comprese, sono 21 le juventine impegnate in giro per il mondo.



Nel frattempo, sono rimaste a Torino 5 giocatrici: Galli e Pedersen, che devo recuperare da infortuni, e il trio composto da Zamanian, Alves e Lundorf che cercheranno di far colpo su Rita Guarino per recuperare punti nella scala gerarchica della Juve.