Cristiana Girelli, numero 10 della Juventus, è intervenuta a Sky Sport a pochi giorni dalla gara con il Milan: "E' una sfida che mi ha sempre affascinato anche nell'ambito maschile, questi colori storici e che hanno il nero in comune. La sconfitta dell'andata? Ci è stata d'aiuto, c'era bisognoa di un cambiamento radicale e così è stato. Il pari con l'Atalanta è una gara andata male, purtroppo, l'abbiamo analizzata in settimana, ma non dobbiamo perderci dietro a quello. Lo accettiamo. Fortunatamente dipende ancora tutto da noi, domenica sarà difficile, incontriamo una squadra che sta bene, è forte e in forma. Decisiva per lo scudetto se vinciamo? No, non lo dico perché devo, ma lo penso. Sarà importante per entrambe, ma non decisiva. se vinciamo il Milan andrà a -5, un bel distacco a sei partite dalla fine, ma non impossibile. Come la prepariamo? Come le altre gare, analizziamo gli errori di Bergamo e sappiamo che affrontiamo una squadra molto veloce. Quello che farà la differenza sarà l'atteggiamento in campo.