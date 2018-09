Tutto pronto per il grande esordio: la Juventus Women si lancia in Europa con l'obiettivo di andare più lontano possibile. Il primo ostacolo si chiama Brondby ed è già un club decisamente competitivo. Questa sera a Novara, ore 19.30, il fischio d'inizio. Tutto è pronto, per fare la storia.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Sikora; Cernoia, Galli, Ekroth; Aluko, Girelli, Bonansea. All. Guarino



Brøndby (4-4-2): Abel; Henriksen, Karlsen, Sevecke, Lindhardt; Ahtinen, Tavlo-Petersson, Winter, Gejl; Christiansen, Öling. All. Nielsen.