La Juventus Women di Rita Guarino batte per 5-1 il Verona e mantiene così la testa della classifica, a +1 sul Milan, vincente contro il Valpolicella. Tripletta per Eniola Aluko, in gol anche Bonansea e Glionna con un capolavoro dal limite dell'area ad inizio ripresa. Grazie a questo risultato la Juve si laurea Campione d'Inverno.