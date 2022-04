Nella gara di domenica della Lazio contro la Juventus Women a Formello l'ambulanza è arrivata con 40 minuti di ritardo. Per questo come comunicato dal Giudice Sportivo alla Lazio viene inflitta una multa di due mila euro. Il comunicato:



COMUNICATO - Ammenda di € 2000,00 S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.

Per aver causato grave ritardo all'inizio della gara per inosservanza delle norme del C.U. FIGC n. 306/A del 18 giugno 2021 Titolo I) Lett. A) Comma 9 che dispone l'obbligo della presenza a bordo campo di un'ambulanza e in caso di inosservanza "l'arbitro non deve dare inizio alla gara". L'ambulanza giungeva nel recinto di gioco alle ore 13,10, con quaranta minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio che era fissato per le ore 12,30. Il Direttore di gara, pertanto, dava inizio alla gara alle ore 13,13.