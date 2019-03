La nuova vita del calcio femminile italiano passa dall'Allianz Stadium e da Juventus-Fiorentina, big match di Serie A femminile tra prima e seconda in classifica, in programma nel tempio bianconero oggi alle ore 15. La Gazzetta dello Sport odierna racconta la crescita, aiutata e non poco dal movimento bianconero:



"Operazione vincente, come dimostrano i dati del colosso televisivo: la seconda parte della stagione è cresciuta del 50% rispetto alla prima. In media, i contatti per partita sono oltre 350 mila. Il picco record è stato raggiunto con Juventus-Milan del 17 febbraio (2-0 con doppietta di Barbara Bonansea), vista da 135 mila spettatori medi e con 575 mila contatti registrati. E ancora, il 2019 è l’anno del Mondiale, alla cui fase finale Azzurre non si qualificavano dal 1999. Infine una cifra, 39 mila: gli spettatori seduti oggi a vedere dal vivo il big match. Al netto di Sky Box, Legends Club e tribuna stampa, l’Allianz Stadium sarà tutto esaurito, ed è la prima volta in Italia che le ragazze fanno sold out. Polverizzato il precedente record dei 14 mila al Bentegodi per Bardolino Verona-Francoforte di Coppa Uefa nel 2008".