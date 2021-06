Cecilia Salvai, ai canali della Juventus, ha commentato la Coppa Italia vinta dalla prima squadra maschile: "Credo che l'aggettivo più idoneo per questo trofeo sia 'tenace'. I ragazzi l'hanno conquistata con tanta tenacia, determinazione, nonostante sia stata una stagione un po' travagliata. Una stagione a cui non eravamo abituati. Ma fanno parte di tutta una storia, di un club, di una società. I ragazzi sono stati bravissimi a conquistare anche la qualificazione alla Champions League, un obiettivo importantissimo. Fino all'ultimo, o come si dice qui 'fino alla fine', hanno mostrato una tenacia incredibile, noi abbiamo sempre cercato di imparare e prendere spunto. E credo stia andando bene".