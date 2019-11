Linda Sembrant, difensore centrale della Juve Women, ha parlato alla vigilia di Milan-Juve. Ecco le parole a Tuttosport: «È molto eccitante, mi piacciono queste partite in cui c’è tanto da vincere e tanto da perdere. Non conosco bene il Milan, ma hanno iniziato bene. Novembre sarà un mese molto importante per noi, dopo le rossonere affrontiamo Roma e Fiorentina. Devi solo andare sul campo e giocare bene, tenendo un alto livello per vincere».



INSERIMENTO - «Mi sento sempre più a casa. Mi hanno accolta alla grande fin dal primo giorno, sto capendo come il club lavora. Sono contenta anche perché qui è normale parlare inglese, a Montpellier era più dura».



SCELTA - «Prima del Mondiale il mio agente è venuto in contatto con la Juve, volevo qualcosa di nuovo dopo 5 anni a Montpellier. Mi hanno convinto la storia e il progetto, anche se è cominciato solo due anni fa: è interessante. È un club che si pone obiettivi alti e che fa di tutto per raggiungerli. C’è la pressione per la vittoria, una sfida che amo. Voglio vincere con la Juve».



EUROPA - «L’esperienza innanzitutto. E poi la capacità di saper sfruttare il momento buono. Contro il Barcellona abbiamo avuto occasioni per segnare, soprattutto al ritorno. Sai di affrontare una squadra più forte di te e la rispetti, ma devi fare tutto il possibile per batterla».