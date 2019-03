Ora è anche ufficiale: sarà tutto esaurito per Juventus Women-Fiorentina, big match di Serie A femminile in programma per domani pomeriggio alle ore 15 nella straordinaria cornice dell'Allianz Stadium. Una prima volta da sogno, dunque, per le ragazze bianconere, come racconta un comunicato sul sito:



"Sarà una grande festa.



Domani, alle 15, sarà un Allianz Stadium completamente esaurito quello che accoglierà l'ingresso in campo delle Juventus Women, per il big match contro la Fiorentina.



In totale, infatti, saranno circa 39 mila gli spettatori presenti alla gara (fra cui anche 121 tifosi viola nel Settore Ospiti). Il totale dei tagliandi, dovuto al fatto che non sono stati messi a disposizione Sky Box, Legends Club, Suites e Tribuna Stampa, conferma quindi una vera e propria corsa ad accaparrarsi il biglietto gratuito per la gara in fase di 'prevendita' online, terminata nella giornata di oggi, sabato 23 marzo, alle 12".