Qualche giorno fa il calcio femminile italiano è arrivato al punto di svolta: le ragazze sono entrate nel professionismo, e presto avranno i riflettori accesi su di loro in vista dell'Europeo in Inghilterra., parla di sport ma soprattutto di parità di genere in pieno stile Piji, con un impegno poetico spesso nascosto dietro a un apparente leggerezza.Sara Gama è il simbolo della lotta per la parità del genere, il capitano di Juventus e Italia è il volto copertina del brano di Piji, che ha raccontato: "Per me il calcio femminile è una vera passione sportiva oltre che poetica. Seguo praticamente tutte le partite nazionali e internazionali,e non vedo veramente l’ora di tifare Sara e le altre agli imminenti Europei inglesi!".Prodotta da Paolo Mazziotti per l’etichetta T-recs music di Tony Puja con distribuzione Artist First,che insieme a Piji sono alle prese con la pièce teatrale No Wags. “Il calcio non è uno sport per signorine”, anche in questo caso un racconto - teatrale - dello storico ingresso del calcio femminile nel professionismo.