Intervistato da BT Sport il wrstler WWE Sheamus, e noto tifoso del Liverpool, ha attaccato pesantemente Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United dalla Juventus.



NON È FRA I MIGLIORI - “Ronaldo è uno dei più grandi giocatori di sempre? Assolutamente no, non lo è. Ma è sicuramente un giocatore di livello mondiale e uno dei migliori dell’ultimo decennio”.



SOLO PER LE TELECAMERE - ”Anche quando segna un rigore cerca subito l’attenzione delle telecamere. Fa tutto solo per questo scopo. È come se si togliesse la maglietta e poi fra sé pensasse: "dov’è la telecamera? Dov’è la telecamera?". Il tutto anche solo per un rigore. Non voglio denigrarlo nè vi dirò che lo detesto, ma tutto quello che fa è intenzionale e con uno scopo ben preciso”



TROPPO SOFT - “Ronaldo nel wrestling? Non durerebbe cinque secondi sul ring. È troppo soft. E’ uno di quei giocatori che cadono quando soffia il vento o un filo d’erba gli colpisce lo stinco; non durerebbero due minuti sul ring".