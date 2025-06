Wydad Casablanca-Al Ain: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi delLe due squadre sono già eliminate aritmeticamente nel gruppo G, quello che vede passare agli ottavi Manchester City e Juventus, e si affrontano per salutare il torneo FIFA e non chiudere a quota zero punti.Tutte le informazioni su Wydad Casablanca-Al Ain:Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

: Wydad Casablanca-Al Ain: giovedì 26 giugno 2025: 21.00 italiane: DAZN: DAZN: Benabid; Moufi, Ferreira, Harkass, Meijers, Moufid; Nordin Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula.. Benhachem.: ui Patricio; Jasic, Rabia, Amadou Niang, Abdulkarim Traorè, Zabala; Palacios, Park Yong-woo, Al Baloushi; Rahimi, Kodjo Laba.. Ivic.- La sfida tra Wydad Casablanca e Al Ain si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- Wydad Casablanca-Al Ain sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Riccardo Mancini.