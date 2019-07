Wyscout e Hudl si uniscono per realizzare la piattaforma di scouting e analisi più completa nel mondo del calcio. Hudl, la piattaforma di performance analysis leader del settore, ha annunciato oggi l'acquisizione di Wyscout, leader globale a supporto dello scouting e del recruitment per club e squadre nazionali. Per Hudl si tratta della nona acquisizione dal 2011. Wyscout, che tra gli utenti della sua piattaforma vanta più di 1.000 club professionistici, 1.000 agenzie per calciatori e 60 squadre e federazioni nazionali, apporta un contributo fondamentale al mondo del calcio a livello globale, offrendo strumenti che facilitano la comprensione del gioco, l'individuazione dei talenti e la valutazione delle prestazioni.



Grazie al collegamento dell'archivio video e dati di Wyscout con la suite di soluzioni di livello professionale di Hudl, si otterrà la piattaforma dedicata a dati, analisi video e scouting più completa del settore: una piattaforma in grado di coadiuvare non solo le grandi organizzazioni ai vertici mondiali, ma anche i club a tutti i livelli del gioco.



Queste le parole di John Wirtz, Chief Product Officer di Hudl: "Anche in mancanza di un esercito di data analyst, i club di tutte le dimensioni saranno in grado di prendere quotidianamente decisioni elaborate, significative e basate sui dati. Grazie all'unione di Hudl e Wyscout, allenatori, analisti e l'intera comunità calcistica avranno a disposizione, come mai prima d'ora, tutti i video e i dati necessari per migliorarsi e scoprire talenti in tutto il mondo. Tutto ciò sarà a loro disposizione e a portata di mano, consentendogli di concentrarsi sulle loro attività principali ed evitare di passare da una piattaforma all’altra. Si tratta di un notevole cambiamento nella vita di molti".



Matteo Campodonico, CEO di Wyscout, ha commentato così: "Oggi sono molte le interazioni che intercorrono tra i club e i procuratori, tra la prima squadra e la squadra giovanile, tra gli arbitri stessi e così via. Integrare le piattaforme semplificherà la vita non soltanto ai club, ma a tutti coloro che operano nel settore. Da subito ci è stato chiaro che con Hudl condividevamo l'obiettivo di aiutare i membri della comunità calcistica a realizzare il proprio potenziale attraverso strumenti tecnologici e collaborativi.Grazie al collegamento dei contenuti di Wyscout con la piattaforma di analisi e distribuzione video di Hudl, i club non avranno semplicemente accesso a una selezione di talenti locali, bensì a una rete globale di giocatori. Il "super-sistema" così creato consentirà a tutti di risparmiare molto tempo".



Hudl. Fondata nel 2006 a Lincoln, in Nebraska (USA), Hudl offre una suite completa di prodotti che ad oggi aiutano più di 150.000 squadre sportive di ogni livello su scala globale, dalle organizzazioni dilettantistiche a quelle professioniste, a raccogliere informazioni sotto forma di video e dati. Tra i prodotti e i servizi di Hudl figurano strumenti online, app per dispositivi mobili e fissi, smart camera, analisi, formazione del cliente e altro ancora.



Wyscout. Offre il più vasto database di video e dati calcistici al mondo, compresi oltre 550.000 profili di giocatori e più di 200 tra leghe e campionati. Fondata nel 2004 a Chiavari (Italia), Wyscout ha rivoluzionato i processi di scouting e stimolato lo sviluppo del calcio offrendo un'analisi delle partite azione per azione, fornendo strumenti di facile utilizzo per il miglioramento delle attività di performance analysis, gestione dell'allenamento e scouting, nonché connettendo la comunità calcistica a livello globale.