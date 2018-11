Nel cuore della capitale dell’Olanda batte pulsante la Johan Cruijff Arena, lo stadio che ha ospitato leggende del calcio come Marco, i fratellie, ovviamente,. E l'impianto di Amsterdam è pronto ad ospitare l’evento leader nel mondo per le trattative di calciomercato: ilcentinaia di rappresentanti di squadre, agenti, scout e osservatori, giornalisti e media, ospiti internazionali e Vips riempiranno le sale della Johan Cruijff Arena, che saranno allestite apposta per il Wyscout Forum da immagini delle leggende dell’Ajax.Fin dalla sua prima edizione nel 2011, Wyscout Forum è diventato l’evento leader a livello mondiale per i trasferimenti di calcio a livello globale in un vero e proprio. Durante i due giorni di incontri, i presenti partecipano a centinaia di meeting club-to-club e club-to-agent, per avviare trattative e sfruttare poi questo vantaggio nel successivo periodo di calciomercato.per numero di paesi rappresentanti, con delegati provenienti da oltre 60 nazioni differenti. Più di 600 rappresentanti prenderanno parte agli incontri con più di 160 club professionistici presenti. Alcune delle squadre più famose del mondo, comesaranno presenti, così come le agenzie di procuratori più importanti, e ospiti speciali come la leggenda del Benfica, Nuno Gomes.Wyscout Forum ha sempre rappresentato un evento da non perdere. Garantisce la possibilità di incontri personalizzati che permettano incontri diretti con gli operatori di mercato e rappresentino la possibilità di parlare di trasferimenti e trattative ben prima che apra il mercato invernale.Wyscout chiede anche ai massimi esperti del settore di tenere conferenze e summit. In questa edizioneModerate dall’avvocato di esperienza internazionale, Stefano Malvestio, parleranno Roberto Branco Martins, consigliere generale dell’EFAA, Daan De Jong, a capo dell’ufficio legale dell’ECA, e Alexandra Gómez Bruinewoud, Consigliere legale Senior presso FIFPro.Volete rimanere aggiornati? Seguitenelle giornate di lunedì e martedì per tutte le notizie da e sul WyScout Forum direttamente da Amsterdam. E se volete iscrivervi e partecipare visitate il sito dell'evento.