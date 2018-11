Sneijder, Ibrahimovic, van Basten e Cruijff: alcune delle stelle della storia dell'Ajax ricordate alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, dove è in corso il @Wyscout Forum pic.twitter.com/Qdw6IFHrTv — calciomercato.com (@cmdotcom) 19 novembre 2018

Altre immagini dalla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam per il @Wyscout Forum pic.twitter.com/l83UYvs6hk — calciomercato.com (@cmdotcom) 19 novembre 2018

all'interno delladi Amsterdam. Uno stadio in cui si respira aria di grande calcio e in cui fra oggi e domani andranno in scena numerosi incontri di calciomercato fra club, agenti e non solo. Tante delle prossime trattative e dei prossimi affari di mercato nasceranno proprio qui. Curiosi?seguirà live l'intero evento con gli inviati Emanuele Tramacere e Marco Demicheli. E ora che lo show abbia inizio!