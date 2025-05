Xabi Alonso, è ufficiale l'addio al Bayer Leverkusen. Per la sua sostituzione c'è anche Fabregas

L'ufficialità di una notizia che era nell'aria da settimane è arrivata oggi, con l'annuncio dato direttamente dalla persona interessata.Il tecnico basco è l'erede designato di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid e oggi, nella conferenza stampa dell'antivigilia del match contro il Borussia Dortmund, ha comunicato la sua scelta."È un momento di sentimenti contrastanti. Un mix di emozioni,", è quanto Xabi Alonso ha dichiarato in apertura di conferenza. Interrogato in merito al proprio futuro, l'allenatore spagnolo ha aggiunto: "Ed è così che volevamo che fosse un addio, soprattutto considerando il lungo, bello e importante periodo trascorso qui. Voglio godermelo fino all'ultimo momento. Ho parlato con i giocatori e con lo staff, con tutti quelli che sono stati qui in questi tre anni indimenticabili. Adesso è il momento di viverlo con i tifosi, in quello stadio che mi ha reso quello che sono adesso.Penso che possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto".Si chiude così una parentesi iniziata nell'ottobre del 2022, quando prese il posto dell'esonerato Gerardo Seoane e che ha permesso al Bayer di laurearsi campione di Germania per la prima volta nella sua storia, da imbattuto, e centrare pure una finale di Europa League nella stessa stagione, quella passata.(che ha già annunciato la partenza da parametro zero) e– nel mirino del Bayern Monaco – e forse qualche altro pezzo da novanta. Da Hincapié a Grimaldo, passando per Frimpong e Schick, sono parecchi i calciatori con richieste importanti., rimasto a spasso dopo la traumatica separazione dal Manchester United,e sta attendendo potenziali sviluppi su questa opportunità., tecnico che alla guida del Como ha centrato una comoda salvezza alla prima stagione in Serie A da 22 anni a questa parte, esibendo un calcio spettacolare e valorizzando diversi prospetti messi a disposizione dal club. Caratteristiche che ben si sposano con la filosofia del Bayer Leverkusen, che non a caso lo ha messo nel mirino per il futuro prossimo.