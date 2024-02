Xabi Alonso nella storia col suo Bayer: altra vittoria e 33esima partita senza sconfitte, è record assoluto

33 - Bayer 04 Leverkusen remained undefeated for the 33rd consecutive competitive match (29W 4D) - a new record, never before has a Bundesliga team remained unbeaten for so long. History. pic.twitter.com/z6V4FX5RRv — OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2024

Altra vittoria e questa volta la stagione di Xabi Alonso e del suo Bayer Leverkusen da magica si trasforma per davvero in storica e da record. Il 2-1 rifilato al Mainz nell'anticipo del venerdì sera della 23esima giornata di Bundesliga non solo vale il +11 in classifica sul Bayern Monaco e l'autentica fuga per il titolo, ma vale anche un record storico mai trovato da nessun altro club tedesco.aggiornando il record storico che era fermo a 32. Nessun club in Bundesglia era rimasto imbattuto così a lungo nel corso della storia.