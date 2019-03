Xabi Alonso, ex centrocampista di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, ora allenatore dell'Under 13 del Real Madrid, dice la sua su Napoli-Arsenal a margine di un evento a Sorrento. Queste le sue parole riportate da Gianlucadimarzio.com: "Tra Napoli e Arsenal sarà entusiasmante, sono due squadre fortissime. Il San Paolo e l’Emirates sono due stadi importanti, io tiferò per il Napoli e spero che i miei amici possano passare il turno fino alla semifinale".



SU ANCELOTTI - "Con il mister ci siamo sentiti e ci vedremo in questi giorni, da lui ho imparato tanto, è una persona eccezionale, piena di carisma. Fa in modo che i calciatori giochino sempre per lui. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi campionati. Potevo venire alla Juventus nel 2008 dopo gli Europei vinti, alla fine l’affare non si è concluso, ma sono sempre stato estimatore del calcio italiano".