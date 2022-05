Xavi Hernandez, attuale tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa. L'allenatore spagnolo si è espresso su diversi temi di mercato, come il futuro di Ousmane Dembelé e di Frenkie De Jong, o il possibile arrivo di Robert Lewandowski.



Su Dembelé

"Potrebbe essere la sua ultima partita. Ha giocato tante ottime partite, potrebbe essere la sua ultima qui ma potrebbe anche rinnovare. Spero che rimanga qui".



Su De Jong

"Qui torniamo a parlare della situazione economica. Per me è un giocatore bestiale, che potrebbe segnare un'epoca, molto capace e dominante. Può aiutarci molto, ma torniamo a parlare di soldi e io non voglio".



Su Lewandowski

"Il suo arrivo è una delle possibilità. L'ha detto lui stesso. Ci sono alcune trattative in corso. Non sarà facile trattare con il Bayern Monaco".



Su Mbappé

"Fammi un'altra domanda. Lascia che Mbappé faccia quello che vuole, che sia felice. Non rientriamo in questa operazione. non capisco la domanda".



Sul Mercato

"Non è fondamentale per me, ma per il club. Dobbiamo fare uno sforzo per competere di nuovo e per la mia guida. Siamo migliorati, ma dobbiamo cambiare le cose per essere ancora più competitivi. vincere titoli è l'obiettivo del club".