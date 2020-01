Xavi esce allo scoperto. Prima la spedizione della dirigenza del Barcellona a Doha per incontrare l’ex leggenda blaugrana, poi la conferma della trattativa del ds dell’Al Sadd, club saudita in cui allena, e ora le parole dello stesso spagnolo. Dopo la vittoria contro l’Al Rayyan, Xavi ha espresso le sue intenzioni in conferenza stampa: “Non posso nascondere che il mio sogno è allenare il Barcellona, l’ho già detto molte volte. Abidal e Grau qui? Non posso dire nulla, erano qui per parlare con me e abbiamo discusso su molte cose”.