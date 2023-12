Parlando in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Valencia, l'allenatore del Barcellona Xavi, sempre più in bilico e criticato da stampa e tifosi, ha sbottato contro un giornalista presente e parlato apertamente di possibile addio a fine anno in caso di insuccesso.



NON ME NE VADO - "Non ho mai pensato ad andarmene. Siamo a metà strada per costruire un grande Barcellona. Ho un buon rapporto con Deco e con il presidente. Chi è che si arrende alla prima curva? L'ambiente. Non possiamo arrenderci alla prima difficoltà. Questi giocatori sono dei campioni e meritiamo rispetto".



SE NON VINCO - "Se alla fine non avremo vinto nulla, l'allenatore dovrà andarsene. Ora però siamo i detentori della Liga e della Supercoppa e se alla prima difficoltà entriamo in depressione sarà difficile ripartire".



LA LITE CON UN GIORNALISTA - "Prima eri tu che dicevi che sarei stato il Ferguson del Barcellona, ora invece per te sono già in mezzo a una strada".