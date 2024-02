Xavi promuove il Barcellona: 'Avremmo meritato di vincere. Il mio addio è una scelta molto personale'

L’allenatore del Barcellona Xavi ha commentato la prestazione della sua squadra e l’1-1 raccolto sul campo del Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole a Prime Video: "La cosa più giusta sarebbe stata la vittoria del Barcellona. La squadra mi è piaciuta molto, siamo stati bene in difesa e attaccato in maniera giusta. Ho visto un progresso nella mia squadra". In virtù delle reti realizzate da Robert Lewandowski per i blaugrana e di Victor Osimhen per gli azzurri, la qualificazione si deciderà nella partita di ritorno, all’Estadio Olimpico di Montjuic del prossimo 12 marzo.



Xavi è poi ritornato sulla sua decisione, annunciata da tempo, di lasciare la panchina del Barcellona al termine di questa stagione: "Sicuramente mi mancherà tutto questo, ma la decisione ormai è stata presa. Ci sono molte cose, è un tema molto personale. Credo sia la cosa migliore per il club".