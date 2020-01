Xavi ha detto no al Barcellona. Lo ha dichiarato lo stesso allenatore dell'Al Sadd, ex capitano dei blaugrana, che hanno affidato la panchina a Quique Setién per il dopo Valverde. Queste le parole di Xavi in conferenza stampa: "Sì, ho ricevuto un’offerta dal Barcellona alla presenza di Eric Abidal e Òscar Grau qui a Doha. Non l’ho accettata, soprattutto perché è troppo presto. Il mio sogno in futuro continuerà ad essere l’allenatore del Barça. Il nuovo allenatore del Barcellona mi piace, così come il suo metodo. Spero ottenga risultati positivi".