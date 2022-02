Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid: "Simeone? Non sarebbe nello stile del Barça. Non credo che i tifosi del Barça abbiano capito il modo di giocare dell'Atlético, non si adatta a noi. Non significa che non abbia meriti, ma è la realtà. Non capiremmo chiuderci bassi in area. È legale e nessuno ti dice che non si può vincere così, ci ha vinto due campionati ed è stato vicino alla Champions League, ma la gente qui non capirebbe. Simeone è un grande allenatore, ma non è per lo stile del Barça. Non è una critica".TRAORE E AUBAMEYANG - "Maturità calcistica. Sia Aubameyang che Adama hanno l'età migliore e sono perfettamente capaci. Possono tornare molto utili per la squadra".- "Stiamo parlando del miglior centravanti degli ultimi 20-30 anni, insieme a Eto'o'. Spero che i tifosi lo accolgano con una standing ovation"."Mi dispiace per la decisione, è una decisione difficile. Abbiamo scelto Dani perché crediamo di avere il terzino destro più coperto. Sono stato ingiusto con Dani. Doveva essere ingiusto con uno dei nuovi giocatori ed è toccato a Dani per la posizione, non per la prestazione".- "Le circostanze ci hanno portato a non trovare una soluzione con Ousmane. Fa parte del club e della rosa. Ci siamo incontrati e abbiamo deciso che è un giocatore della squadra. Al momento è un giocatore del club ed è stato un ottimo professionista. Il suo impegno è impeccabile. I minuti in cui avremo bisogno di lui ci aiuterà, non ho dubbi".