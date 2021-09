Xavi Simons del Paris Saint-Germain, Ar'Jany Martha dell'Ajax, Rio Hillen dell'Ajax, Naci Unuvar dell'Ajax e Mimeirhel Benita del Feyenoord sono stati allontanati dal ritiro dell'Olanda Under 19. Lo riporta il De Telegraaf, con Martha e Benita che, violando i protocolli anti Covid, hanno invitato una ragazza nella loro stanza, con gli altri tre che, sentendo rumore, hanno interrotto la loro partita a Fifa21 per andare a vedere cosa succedeva nell'altra stanza (per poi fare ritorno nella propria). Protocollo violato, giocatori allontanati.