Xavi Simons è tornato al Paris Saint-Germain in estate, che lo ha riacquistato dal PSV blindandolo fino al 2027, prima di cederlo in prestito secco al Lipsia, dove in questo inizio di stagione il centrocampista sta brillando. Tre gol e quattro assist in cinque partite di Bundesliga, Simons non sta facendo rimpiangere Nkunku, ceduto dal Lipsia al Chelsea, e il Lipsia ora sogna di trattenerlo. "Ci proveremo", ha fatto sapere il ds.