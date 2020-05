In Serie A con la maglia del Milan, Philippe Senderos, ex difensore svizzero, parla su Instagram, sul canale del collega Nicolò Schira, di Granit Xhaka, suo connazionale e accostato all’Inter: “Ho sentito queste voci, sicuramente se lo prendono fanno un grande acquisto. Ma non so se Granit voglia lasciare l’Arsenal”.